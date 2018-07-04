Лесные пожары поменяли планы многих американцев в преддверьи Дня независимости. Праздник отмечается 4 июля.
Пожары охватили запад США
Пожары охватили запад США
Стихийное бедствие стало причиной эвакуации людей в штатах Калифорния, Колорадо и Юта.
Как сообщают местные СМИ, власти Колорадо объявили об эвакуации жителей из более чем 2,5 тысяч домов, пламя здесь охватило уже около 100 жилых построек.
В штате Юта свои дома покинули около 300 семей. В этом штате пожар полыхает на 120 кв. км.
Причиной стихийного бедствия стали погодные условия: засуха и сильная жара способствуют распространению огня и затрудняют работу пожарных.