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США

Пожары охватили запад США

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Пожары охватили запад США

Пожары охватили запад США
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Лесные пожары поменяли планы многих американцев в преддверьи Дня независимости. Праздник отмечается 4 июля.

Стихийное бедствие стало причиной эвакуации людей в штатах Калифорния, Колорадо и Юта.

Как сообщают местные СМИ, власти Колорадо объявили об эвакуации жителей из более чем 2,5 тысяч домов, пламя здесь охватило уже около 100 жилых построек.

В штате Юта свои дома покинули около 300 семей. В этом штате пожар полыхает на 120 кв. км.

Причиной стихийного бедствия стали погодные условия: засуха и сильная жара способствуют распространению огня и затрудняют работу пожарных.