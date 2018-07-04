В Польше демонстранты, выступающие за верховенство закона, и, главное, за независимость юстиции от всех ветвей власти, получили поддержку от известного политика, диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы. Лидер движения "Солидарность" приветствовал собравшихся, затем присоединившись к ним.
"Не дадим судей в обиду!"
"Не дадим судей в обиду!"
Накануне председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф вышла на работу, хотя ее полномочия истекли вследствие принятия закона о судебной реформе. Пани Герсдорф поблагодарила протестующих и сообщила, что намерена защищать конституцию страны.
По новому законодательству, коллеги Малгожаты Герсдорф имеют право подать прошение президенту о продление срока действия их компетенции на три года. Но у президента теперь появилось право переназначать судебный корпус, руководствуясь собственным выбором.
В Евросоюзе заявляют, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Ранее Еврокомиссия запустила процедуру, в которой Польша обвиняется в нарушении законодательства Евросоюза. Это в результате может привести к санкциям в отношении официальной Варшавы.
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду заявил, что Польша имеет право реформировать свою судебную систему, как и любое другое государство-член Европейского союза.