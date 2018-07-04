Суд Эквадора во вторник выписал ордер на арест бывшего президента страны Рафаэля Корреа, покинувшего пост в прошлом году. Его обвиняют в заказном похищении его политического оппонента в 2012 году.
Эквадор ищет бывшего президента
Эквадор ищет бывшего президента
Канал Euronews взял эксклюзивное интервью у бывшего политика, ныне проживающего в Бельгии.
"Это не серьезно. С сожалением должен признать, что Эквадор снова превратился в банановую республику. Ни одна уважающая себя страна не примет всерьез этот явно политический, незаконный и абсурдный ордер. Даже Интерпол, если он корректно проанализирует дело, должен его отклонить по одной единственной причине - это очевидный политический заказ", - прокомментировал свой арест Рафаэль Корреа.