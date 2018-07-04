Первый председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф отказывается подчиниться новому закону о реформировании судебной инстанции. Нововведения запрещают ей находиться на посту с полуночи из-за возрастных ограничений.
Суд против закона
Суд против закона
Герсдорф в среду утром пришла на работу, обвинив власти в попытке ограничить независимость суда: «Я защищаю правопорядок в государстве и я хочу засвидетельствовать, есть большая разница между Конституцией и нарушением Конституции».
По новому закону, судьями Верховного суда без санкции президента не могут быть люди старше 65 лет. Это означает, что примерно треть прежнего состава суда должна уйти на пенсию. Общая же число судей высшей инстанции увеличивается на 50 человек, это значит, что нынешние власти могут переназначить две трети состава Верховного суда Польши.