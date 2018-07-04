Шенген под ударом компромисса

Вслед за Австрией и Италией о возможном усилении контроля на границе в целях борьбы с незаконной миграцией предупреждает и правительство Чехии. Премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью местным СМИ заявил, что планы Германии по созданию транзитных центров вызовут цепную реакцию в других странах ЕС, которые захотят закрыть свои границы от потоков нелегальных мигрантов.