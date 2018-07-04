Вслед за Австрией и Италией о возможном усилении контроля на границе в целях борьбы с незаконной миграцией предупреждает и правительство Чехии. Премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью местным СМИ заявил, что планы Германии по созданию транзитных центров вызовут цепную реакцию в других странах ЕС, которые захотят закрыть свои границы от потоков нелегальных мигрантов.
Шенген под ударом компромисса
Шенген под ударом компромисса
При этом президент Италии Серджо Маттарелла назвал "безответственным и недальновидным" закрытие границ внутри Шенгенской зоны. По его словам, "закрывать границы в тот момент, когда всем вместе нужно искать решение миграционной проблемы, ставит под угрозу европейские свободы".
Вена ждет от Берлина тщательных разъяснений по вопросу создания транзитных центров на южной австрийской границе.
Между тем в мае текущего года для борьбы с нелегальной миграцией Австрия на шесть месяцев продлила пограничный контроль с Венгрией и Словенией.