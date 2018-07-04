"Гарри Кейн просто огонь. Оборона Англии невероятна". Болельщики "трех львов" всю ночь отмечали выход своей команды в четвертьфинал чемпионата мира. На этом турнире главная звезда английской сборной Гарри Кейн отметился уже шестью голами. Он же открыл счет и в матче с Колумбией, который в итоге закончился только после серии пенальти.
Слезы радости и разочарования
Слезы радости и разочарования
Слезы разочарования видны на лицах фанатов колумбийской сборной. Болельщики рассчитывали, что в этот раз их команда сможет пройти дальше, чем четыре года назад. Тогда подопечные Хосе Пекермана остановились на этапе четвертьфиналов.
Улицы Петербурга окрасились в сине-желтые цвета. Шведские футболисты устроили для своих болельщиков настоящий праздник. Сборная этой скандинавской страны пробилась в четвертьфинал впервые за 20 лет. И теперь шведы и англичане поборются друг с другом за путевку в полуфинал.