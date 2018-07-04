Слезы радости и разочарования

"Гарри Кейн просто огонь. Оборона Англии невероятна". Болельщики "трех львов" всю ночь отмечали выход своей команды в четвертьфинал чемпионата мира. На этом турнире главная звезда английской сборной Гарри Кейн отметился уже шестью голами. Он же открыл счет и в матче с Колумбией, который в итоге закончился только после серии пенальти.