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Испания

Порт для мигрантов

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Порт для мигрантов

Порт для мигрантов
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Ещё одно судно со спасёнными в море мигрантами прибыло в Барселону после запрета входить в порты Италии. На борту помимо экипажа находятся 60 человек, почти все они — взрослые мужчины. Теперь их должны осмотреть представители Красного Креста.

Капитан судна Open Arms Гильермо Карадо отметил, что пассажиры чувствуют себя хорошо, хотя некоторые до сих пор страдают от последствий пыток: «Люди счастливы, что плывут в Европу, они надеются начать новую жизнь. В то же время, они перенесли немало страданий в Ливии».

Экипаж судна Open Arms — одна из нескольких команд, которые ищут мигрантов, попавших в бедствие в международных водах. По словам капитана судна, активисты не намерены сворачивать свою работу даже несмотря на негативное отношение некоторых стран.