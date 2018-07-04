Ещё одно судно со спасёнными в море мигрантами прибыло в Барселону после запрета входить в порты Италии. На борту помимо экипажа находятся 60 человек, почти все они — взрослые мужчины. Теперь их должны осмотреть представители Красного Креста.
Порт для мигрантов
Порт для мигрантов
Капитан судна Open Arms Гильермо Карадо отметил, что пассажиры чувствуют себя хорошо, хотя некоторые до сих пор страдают от последствий пыток: «Люди счастливы, что плывут в Европу, они надеются начать новую жизнь. В то же время, они перенесли немало страданий в Ливии».
Экипаж судна Open Arms — одна из нескольких команд, которые ищут мигрантов, попавших в бедствие в международных водах. По словам капитана судна, активисты не намерены сворачивать свою работу даже несмотря на негативное отношение некоторых стран.