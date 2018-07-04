Загадочное отравление вблизи Солсбери

Британская полиция сообщила о новом загадочном отравлении в районе Солсбери. В минувшие выходные в 10 км от города были обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию неизвестного отравляющего вещества и находятся в больнице в критическом состоянии. Врачи определили, что пострадавшие демонстрируют симптомы, схожие с теми, что проявлялись у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери в начале марта.