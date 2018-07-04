На черном рынке 5.200.000 боливаров эквивалентны 1,30 евро, и такая покупка - единственная возможность обзавестись иностранной валютой для большинства граждан Венесуэлы. Эта сумма также равняется минимальному месячному окладу.
Гиперинфляция "съела" половину гамбургера
Гиперинфляция "съела" половину гамбургера
По данным экономистов, которые уже более десяти лет отслеживают цены в стране, сегодня Венесуэла переживает острейший экономический кризис, в результате которого инфляция достигла новых заоблачных высот: более 40000%.
С каждым днём гиперинфляция всё больше разрушает венесуэльскую экономику, и очевидная причина - невысокие (в последнее время) цены на нефть. Но большинство экономистов сходятся во мнении, что основная проблема - слабая экономическая политика президента Николаса Мадуро. Плановая экономика Венесуэлы, к примеру, позволяет устанавливать цену на некоторые товары ниже их себестоимости.
На что вы могли бы потратить на свой месячный доход?
На минимальную месячную зарплату в Каракасе вы сможете купить пять чашек кофе или... половину гамбургера.
Журналисты euronews провели мини-опрос среди венесуэльцев, узнав, сколько они платят за самые обычные продукты: яйца, сахар, картофель...
Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвиняет во всех проблемах оппозицию и бизнесменов, которых поддерживает Вашингтон. Мадуро предпочитает отказываться от помощи из вне, а чтобы как-то бороться с инфляцией продолжает печатать всё больше наличных денег, постоянно поднимая минимальную заработную плату (в прошлом году - семь раз).
Вне зависимости от причин кризиса, венесуэльцы страдают. По данным исследования, проведенного тремя университетскими центрами в Каракасе, нехватка продовольствия настолько серьезная, что примерно 25% населения могут себе позволить только два приёма пищи в день или и того меньше.
Продуктовые рынки зачастую становятся единственной возможностью приобрести такие товары, как макароны и рис. Но цены на рынке в пять раз выше, чем в магазинах.
Сколько времени вы бы тратили на магазины в Каракасе?
"Прежде всего отмечу, что поход в супермаркет здесь никогда не может быть "быстрым", - рассказала euronews проживающая в Каракасе Карола М, - Если, к примеру, я хочу испечь пирог, мне придется пойти - по крайней мере - в три разных места. Ни за что не получится найти муку, сахар и яйца в одном и том же месте."
Сколько зарплат требуется, чтобы прокормить семью?
Центр документации и социального анализа венесуэльской Федерации Преподавателей (Cendas-FVM) произвёл расчёт, согласно которому в мае бюджет на пропитание семьи из пяти человек (родители и трое детей) превысил 300 миллионов боливаров. А это 57,7 рабочих мест с минимальным окладом.
На всё ли в Венесуэле заоблачные цены?
Нет, не на всё. Так, заправка автомобиля стоит чрезвычайно дешево, ведь в этой южноамериканской стране самые большие в мире запасы нефти.
Вы можете залить бак среднего автомобиля за 200 боливаров. А значит, чашка кофе в 6.000 раз дороже бака бензина.
"Обычно принято давать "на чай" сотрудникам бензоколонки. Я плачу около 200 за заправку моей машины, и ещё оставляю работнику колонки около 500 - мне просто стыдно оставить меньше", - рассказала euronews Мария Люсия Мачадо из Каракаса.