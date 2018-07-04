Гиперинфляция "съела" половину гамбургера

На черном рынке 5.200.000 боливаров эквивалентны 1,30 евро, и такая покупка - единственная возможность обзавестись иностранной валютой для большинства граждан Венесуэлы. Эта сумма также равняется минимальному месячному окладу.

По данным экономистов, которые уже более десяти лет отслеживают цены в стране, сегодня Венесуэла переживает острейший экономический кризис, в результате которого инфляция достигла новых заоблачных высот: более 40000%.

С каждым днём гиперинфляция всё больше разрушает венесуэльскую экономику, и очевидная причина - невысокие (в последнее время) цены на нефть. Но большинство экономистов сходятся во мнении, что основная проблема - слабая экономическая политика президента Николаса Мадуро. Плановая экономика Венесуэлы, к примеру, позволяет устанавливать цену на некоторые товары ниже их себестоимости.

На что вы могли бы потратить на свой месячный доход?

На минимальную месячную зарплату в Каракасе вы сможете купить пять чашек кофе или... половину гамбургера.

Журналисты euronews провели мини-опрос среди венесуэльцев, узнав, сколько они платят за самые обычные продукты: яйца, сахар, картофель...

Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвиняет во всех проблемах оппозицию и бизнесменов, которых поддерживает Вашингтон. Мадуро предпочитает отказываться от помощи из вне, а чтобы как-то бороться с инфляцией продолжает печатать всё больше наличных денег, постоянно поднимая минимальную заработную плату (в прошлом году - семь раз).

Вне зависимости от причин кризиса, венесуэльцы страдают. По данным исследования, проведенного тремя университетскими центрами в Каракасе, нехватка продовольствия настолько серьезная, что примерно 25% населения могут себе позволить только два приёма пищи в день или и того меньше.

Продуктовые рынки зачастую становятся единственной возможностью приобрести такие товары, как макароны и рис. Но цены на рынке в пять раз выше, чем в магазинах.

Сколько времени вы бы тратили на магазины в Каракасе?

"Прежде всего отмечу, что поход в супермаркет здесь никогда не может быть "быстрым", - рассказала euronews проживающая в Каракасе Карола М, - Если, к примеру, я хочу испечь пирог, мне придется пойти - по крайней мере - в три разных места. Ни за что не получится найти муку, сахар и яйца в одном и том же месте."

Сколько зарплат требуется, чтобы прокормить семью?

Центр документации и социального анализа венесуэльской Федерации Преподавателей (Cendas-FVM) произвёл расчёт, согласно которому в мае бюджет на пропитание семьи из пяти человек (родители и трое детей) превысил 300 миллионов боливаров. А это 57,7 рабочих мест с минимальным окладом.

На всё ли в Венесуэле заоблачные цены?

Нет, не на всё. Так, заправка автомобиля стоит чрезвычайно дешево, ведь в этой южноамериканской стране самые большие в мире запасы нефти.

Вы можете залить бак среднего автомобиля за 200 боливаров. А значит, чашка кофе в 6.000 раз дороже бака бензина.

"Обычно принято давать "на чай" сотрудникам бензоколонки. Я плачу около 200 за заправку моей машины, и ещё оставляю работнику колонки около 500 - мне просто стыдно оставить меньше", - рассказала euronews Мария Люсия Мачадо из Каракаса.