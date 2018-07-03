Россия глазами иностранного болельщика

Команд все меньше, а энтузиазм болельщиков все больше. Телеканал Euronews поинтересовался, как чувствуют себя в России фанаты сборных, прошедших в плей-офф ЧМ-2018.

"Самое лучшее, что есть в России - это, конечно, люди. Нам здесь оказали очень теплый прием. Я вообще уверен, что всем надо побывать в России, хотя бы раз в жизни", - рассказал Кассиано из Сан-Паоло (Бразилия).

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В Казани уже прошли 5 матчей первенства, в том числе два с участием Франции. И французские болельщики, похоже, остались довольны.

"По-правде говоря, у меня было немало предубеждений о России, не знал что думать о русских. Но нас встретили очень хорошо. Вдобавок, поездка оказалась гораздо дешевле, чем мы предполагали изначально", - отметил Симон, приехавший в Казань из Ренна (Франция).

REUTERS/Sergei Karpukhin

А вот, что рассказали фанаты английской сборной перед матчем с Колумбией в Москве:

"Когда я решил поехать в Россию, то многие мои друзья говорили мне быть осторожнее, думали что здесь опасно. Но уже в самом начале чемпионата мы поняли, что атмосфера очень дружеская. По правде говоря, я даже думаю, что здесь более безопасно, чем в моем родном Ноттингеме", - заверил Марк.

REUTERS/Sergei Karpukhin

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.