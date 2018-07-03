США: уступок по Крыму не будет

В Вашингтоне полным ходом идет подготовка к предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Российско-американский саммит вызывает немало вопросов. Ранее в беседе с журналистами Трамп дал понять, что на встрече может быть затронута проблема признания Крыма российским.

"Посмотрим", - многозначительно заявил американский лидер на вопрос, готовы ли США к признанию Крыма. Напомним, что предшественник Трампа на посту - Барак Обама - занимал принципиальную и категорически отрицательную позицию по этому вопросу.

Уступок по Крыму не будет

Однако на этой неделе в Белом доме подчеркнули, что ни о каких уступках в отношении Москвы речи быть не может и что пока американские санкции будут сохранены.

"Мы не признаем аннексию Крыма. И мы не согласны с действиями России. Поэтому введенные ранее против России санкции останутся в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине", - заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Парламентская дипломатия

Тем временем в Москву приехала представительная делегация конгресса США. В нее вошел целый ряд влиятельных сенаторов, в том числе председатель комитета Конгресса по ассигнованиям, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби, а также сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от Северной Дакоты - Джон Хувэн, от Южной Дакоты - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес и член Палаты представителей от Техаса Кей Грэйнджер.

Их главная задача - прощупать почву перед предстоящим российско-американским саммитом. В этой связи во вторник запланирована встреча американских конгрессменов с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Предстоящий саммит в Хельсинки

А вот что, заявил о готовящемся саммите один из ближайших советников Трампа - Джон Болтон, помощник по национальной безопасности:

"Главная цель встречи позволить лидерам двух стран провести обстоятельный диалог - не на полях какой-то широкой международной встречи, но лицом к лицу. Ранее президент Трамп заявил, что намерен обсудить Сирию, ситуацию на Украине, российское вмешательство в выборы в США и целый спектр вопросов, которые интерисуют наши страны".

Встреча Трампа и Путина должна состояться 16 июля в Хельсинки - ровно год спустя после первого исторического рукопожатия двух лидеров на саммите "двадцатки" в Гамбурге.