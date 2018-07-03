Бойкотировать нельзя смотреть

Призывы к бойкоту чемпионата мира были слышны и от украинских политиков, и от простых граждан этой страны, устраивавших акции протеста. Накануне турнира известность получил художник Андрей Ермоленко, нарисовавший плакаты с "кровавым окрасом". Тем самым он решил напомнить людям об обвинениях в военных преступлениях и в нарушениях прав человека, которые звучат в адрес России (о правах человека особенно активно заговорили в последний месяц после того, как голодовку объявил украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в российской тюрьме).

Но действительно ли украинцы массово бойкотируют чемпионат мира – главное футбольное событие четырехлетия? Статистические данные говорят об обратном.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась транслировать турнир. Но все же посмотреть чемпионат в телеэфире жители страны могут: права на показ матчей выкупила группа "Интер Медиа". Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал писало, что матч открытия ЧМ, в котором сыграли Россия и Саудовская Аравия, посмотрели 4 миллиона украинцев (3,8 миллиона следили за телеэфиром и 200 тысяч – за онлайн-трансляцией). Это 10% населения страны. Огромную аудиторию собрал в это воскресенье и матч Россия-Испания.

Данные Google Trends тоже говорят о повышенном интересе украинцев к этому турниру. За чемпионатом мира, который проходит в России, украинцы следят внимательнее, чем за мундиалем четырехлетней давности. За июнь (то есть за две недели в преддверии турнира и за первые две недели самого чемпионата) "индекс заинтересованности" составлял 100%. Как можно догадаться, это максимальный показатель. В 2014 году этот индекс колебался на отметке примерно в 70%.

Чемпионат в большой компании

Многие болельщики предпочитают смотреть матчи в большой компании, в окружении других фанатов. И в этом случае идеальное место – бар. Есть ли ажиотаж в украинских барах? Ответ на этот вопрос попытались узнать журналисты спортивного издания "Трибуна". Свое "расследование" они провели в Киеве и во Львове.

На западной Украине владельцы питейных заведений оказались более принципиальными. Половина из них отказалась включать трансляцию матчей. В столице руководители баров были менее категоричны. Все, кому звонили журналисты "Трибуны", говорили, что в их заведениях гости смогут посмотреть все матчи турнира.

"Показать ЧМ - это смерть!" Не показать - тоже смерть

Украинские политики предлагали запретить трансляцию турнира, но эта идея не увенчалась успехом, хотя ее поддерживало даже руководство НОТУ. "Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ - это смерть", - так о возможной трансляции турнира писал председатель НОТУ Зураб Аласания.

Но в то же время оказалось, что и не показывать мундиаль – это тоже смерть для Общественной телерадиокомпании Украины. Все дело в том, что у нее накопился долг перед Европейским союзом вещателей. Над холдингом нависла угроза того, что ему не позволят транслировать турнир 2022 года. В результате НОТУ, не отступаясь от своих "принципов", продала "Интер Медиа" права на показ чемпионата мира.