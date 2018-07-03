Франция: веганы атакуют, мясники требуют защиты

Разбитые витрины, агрессия, вандализм... С подобными действиями со стороны веганов-экстремистов во Франции в последние месяцы сталкиваются владельцы мясных и рыбных лавок. Не исключением стал и этот небольшой магазин в Лилле, хозяйка которого Албан Хакет не скрывает своего возмущения.

Албан Хакет: "Отстаивать свои идеи, разбивая витрины? Для меня это абсолютно недопустимо. Меня это просто выводит из себя".

Профессионалы-мясники считают, что поведение веганов не должно оставаться безнаказанным и потребовали защиты от властей, обратившись в министерство внутренних дел. Между тем в организации по защите прав животных Libération Animale говорят, что они вполне понимают бунтовщиков.

Тиффани Лагард, Libération Animale:

"Парламентарии не стали заниматься предложенными реформами, которые касались прав животных. Речь шла об их содержании в помещениях большей площади. О том, что происходит на бойнях. Все ушло на второй план. И сегодня власти не прислушиваются к протестам. Во всяком случае, правительству все равно. Вот поэтому нужно прибегать к действиям, которые во всех социальных движениях были более эффективными".

Вегетарианцы и веганы во Франции составляют лишь небольшую часть населения - согласно опросам, их около трех процентов. Между тем воинственность тех, кто пытается навязать большинству свою идеологию, приобретает все более существенный размах.