Профильный комитет российской Госдумы одобрил внесение изменений в закон об иностранных агентах. Теперь этот статус могут получить не только юридические, но и физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа и распространяют тем или иным образом сообщения СМИ, которые уже признаны иностранными агентами.
Иноагентами могут стать физические лица
Иноагентами могут стать физические лица
Депутаты особо подчёркивают, что из-под действия закона таким образом выведены, например, блогеры, репостящие статьи — если, конечно же, деятельность такого блогера не финансирует заграница.
СМИ, финансируемые из-за рубежа, попали под действие закона в конце прошлого года — как ответная мера на шаг властей США, присвоивших статус иноагента телеканалу Russia Today.
Под действием закона в России оказались такие СМИ, как «Радио Свобода» и «Голос Америки», а также ряд региональных проектов «Свободы».