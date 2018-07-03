Иноагентами могут стать физические лица

Профильный комитет российской Госдумы одобрил внесение изменений в закон об иностранных агентах. Теперь этот статус могут получить не только юридические, но и физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа и распространяют тем или иным образом сообщения СМИ, которые уже признаны иностранными агентами.