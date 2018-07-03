Таиланд: как вывести детей из пещеры?

"Сколько вас там? 13! Отлично! Мы идем к вам! Нас много!"

Таким был первый контакт с найденными живыми детьми и их сопровождающим в пещере в Таиланде. Видео сняли прибывшие к ним первыми спасатели.

Группа из 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер отправились после тренировки в горный парк на севере страны 23 июня. Там они решили посетить пещеру. Из-за ливня вход в нее оказался затоплен.

Первым о пропаже группы тревогу забил оставшийся снаружи подросток, когда та не вернулись.

Родственники, которые были в неведении о судьбах детей на протяжении всего времени поисков, были воодушевлены новостями о положительном результате спасательной операции.

"Сегодня - лучший день в моей жизни. Я ждала новостей о моем сыне столько дней. Я думала, у него не так много шансов остаться в живых. Я так счастлива. Первым делом я хочу обнять его", - говорит мать одного из найденных детей.

Теперь спасателям придется найти способ, как вывести детей и их тренера из затопленной пещеры.

Подростки могут провести там несколько недель, пока не прекратятся ливни и не спадет вода.

Также детей и тренера могут вывести тем же путем, по которому в пещеру зашли водолазы. Но для этого потребуется несколько дней, чтобы школьники набрались сил, сейчас они находятся в истощенном состоянии.

Третий вариант — через потолок пещеры. С помощью бура военные хотят расширить естественную скважину глубиной 200 метров.

В случае, если операция затянется, спасатели готовы предоставить команде лекарства и запасы еды и воды.