Новоизбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор нацелен на налаживание связей с США. В своей речи перед сторонниками он заявил, что намерен строить отношения с Вашингтоном в рамках взаимного уважения.
Мексика и США: перезагрузка?
Мексика и США: перезагрузка?
В свою очередь президент США поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах одним из первых. А уже на следующий день обсудил с будущим коллегой первые шаги в решении самых насущных проблем в отношениях между странами.
"Я только что переговорил с избранным президентом Мексики. В приятной получасовой беседе мы обсудили безопасность на границе, торговые связи, НАФТА, а также отдельное двустороннее соглашение, - заявил Трамп.
Такое позитивное начало отношений между странами разнится с обещанием Обрадора в предвыборной борьбе предотвращать любые попытки Трампа повлиять на политику Мексики, в особенности в сферах торговли и миграции.
Но все же основные проблемы, которые требуют незамедлительного вмешательства, существуют внутри страны: среди них бедность, коррупция и насилие.
На Обрадора возлагается большая ответственность и за его работой буду пристально следить не только его сторонники, но и могущественный северный сосед.