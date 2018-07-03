Вена намерена выслать иранского дипломата, которого подозревают в планировании теракта 30 июня во Франции.
В Европе раскрыт теракт
В Европе раскрыт теракт
В МИД Австрии поступил европейский ордер на арест дипломата. В этой связи туда был вызван иранский посол, чтобы потребовать лишения его сотрудника дипломатической неприкосновенности.
В рамках расследования теракта в трех европейских странах были задержаны еще несколько человек.
Ранее СМИ сообщили, что бельгийская семейная пара иранского происхождения была задержана по подозрению в подготовке теракта. В их автомобиле были найдены взрывчатка и детонатор. Позже, как сообщает агентство Reuters, задержанные были отпущены.
На мероприятии в городе Вильпент, где планировался теракт, помимо представителей иранской оппозиции и министров из стран ЕС и арабских государств присутствовал советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.
Раскрытие теракта произошло в тот момент, когда президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Швейцарию, чтобы наладить более тесное сотрудничество с Евросоюзом на фоне выхода США из ядерной сделки.