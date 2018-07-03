У футбола женское лицо

Чемпионат мира по футболу объединяет не только страны и континенты, но и привлекает к экранам, казалось бы, самые что ни на есть женские профессии. Так, балерины Большого театра прямо во время спектакля за кулисами болели за сборную России в матче 1/8 финала с Испанией. При этом не забывая разминаться и следить за выходом на сцену.

Эти девушки готовы поспорить с бытующим в Дагестане мнением, что футбол - исключительно мужской вид спорта. Родившаяся и выросшая в Махачкале Баху Магомедова с детства увлекается футболом, страсть к которому приводила ее семью в негодование. Впоследствии родные все же были вынуждены принять выбор девушки и уже всячески поддерживали ее.