Непал активно восстанавливается после землетрясения 2015 года, которое буквально разрушило целые районы- поврежденными или полностью разрушенными тогда оказались около миллиона домов.
Непал обзавелся сетью дешевых строительных магазинов
Непал обзавелся сетью дешевых строительных магазинов
Власти, гуманитарные организации делают ставку на бюджетную, быструю, сейсмоустойчивую застройку. Наша съемочная группа побывала в районе Синдхупалчок, который в наибольшей степени пострадал от разрушений.
Здесь местные жители проходят обучение по линии программы Развития ООН. Благодаря консультациям Пемба, герой нашего репортажа, получил исчерпывающую информацию о технике фиксации строительных блоков - так, чтобы новые постройки не разваливались при подземных толчках.
Как упростить доступ населения к материалам и технике? Программа Развития ООН и ведомств гуманитарной помощи ЕС поддержали открытие сети магазинов, где непальцы могут по низким ценам купить блоки, крепежи и остальные элементы своих будущих домов.
Сристи Таманг, менеджер магазина: "На местном рынке строительных материалов продается очень немного. Вот почему мы решили открыть этот магазин. Так мы обеспечиваем наших покупателей дешевым и нужным товаром - оцинкованной проволокой и проволочной сеткой".
Деревня Иркху, обзаведясь магазином, создала несколько рабочих мест. Их было решено предложить тем, кто в наибольшей степени пострадал от землетрясения. Сристи встала у штурвала... Женщина признается, что впервые с 2015 года чувствует себя уверенно (при землетрясении она потеряла дом и животноводческое хозяйство). 15 ее соседей входят в комитет, определяющий стратегию развития бизнеса. Их девиз - "Отстраивая дом, ты отстраиваешь Непал".