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Непал обзавелся сетью дешевых строительных магазинов

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Непал обзавелся сетью дешевых строительных магазинов

Непал обзавелся сетью дешевых строительных магазинов
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Непал активно восстанавливается после землетрясения 2015 года, которое буквально разрушило целые районы- поврежденными или полностью разрушенными тогда оказались около миллиона домов.

Власти, гуманитарные организации делают ставку на бюджетную, быструю, сейсмоустойчивую застройку. Наша съемочная группа побывала в районе Синдхупалчок, который в наибольшей степени пострадал от разрушений.

Здесь местные жители проходят обучение по линии программы Развития ООН. Благодаря консультациям Пемба, герой нашего репортажа, получил исчерпывающую информацию о технике фиксации строительных блоков - так, чтобы новые постройки не разваливались при подземных толчках.

Как упростить доступ населения к материалам и технике? Программа Развития ООН и ведомств гуманитарной помощи ЕС поддержали открытие сети магазинов, где непальцы могут по низким ценам купить блоки, крепежи и остальные элементы своих будущих домов.

Сристи Таманг, менеджер магазина: "На местном рынке строительных материалов продается очень немного. Вот почему мы решили открыть этот магазин. Так мы обеспечиваем наших покупателей дешевым и нужным товаром - оцинкованной проволокой и проволочной сеткой".

Деревня Иркху, обзаведясь магазином, создала несколько рабочих мест. Их было решено предложить тем, кто в наибольшей степени пострадал от землетрясения. Сристи встала у штурвала... Женщина признается, что впервые с 2015 года чувствует себя уверенно (при землетрясении она потеряла дом и животноводческое хозяйство). 15 ее соседей входят в комитет, определяющий стратегию развития бизнеса. Их девиз - "Отстраивая дом, ты отстраиваешь Непал".

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