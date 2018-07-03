Арбуз квадратый, сочный и сладкий

Фермеры в префектуры Кагава, на западе Японии начали поставлять квадратные арбузы по всей стране. Такие арбузы были впервые были выращены 46 лет тому назад, чтобы было удобнее хранить эту крупную ягоду в холодильнике. Первый блин оказался комом: те арбузы были скорее декоративными, невкусными. И вот в результате новых экспериментов был наконец выведен квадратный сладкий плод, ничем не уступающий своему круглому собрату.

Первые 250 квадратных арбузов были упакованы в понедельник в специальные коробки. Их будут продавать в магазинах Токио и Осаки по 90 долларов каждый.