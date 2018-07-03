Трагедия у берегов Ливии

Сотрудники Ливийского Красного полумесяца у побережья Таджура обнаружили тела 17 мигрантов, пытавшихся по Средиземному морю перебраться в Европу. Предполагается, что лодка на которой находились беженцы, затонула в минувшую пятницу. Еще около ста человек числятся пропавшими без вести. Однако есть опасения, что они погибли. Сорок мигрантов удалось спасти береговой охране. Только в этом году в Средиземном море на пути из Ливии в Европу утонули свыше тысячи мигрантов.