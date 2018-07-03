"Мигрантам не стоит тратить время и деньги"

Премьер-министр Италии Маттео Сальвини распорядился передать ливийской стороне 12 быстроходных катеров для охраны морских границ, а также заявил, что Рим подготовит около 200 специалистов.

Комментирует глава ливийской береговой охраны Абу Аджила Абдельбари:

"Пока мы полностью полагаемся на четыре судна, которые нам предоставила Италия на этот момент. Этого, конечно, недостаточно, но благодаря этой помощи мы уже смогли спасти много жизней. Итальянцы пообещали, что предоставят нам больше кораблей".

"Возвращая мигрантов обратно, мы тем самым даем понять всем остальным, что не стоит тратить время и деньги на то, чтобы перебраться в Европу по морскому пути. Сама идея о том, что европейский порты открыты, вдохновляет мигрантов пересечь море. Мы не выступаем против миграции, но мы поддерживаем легальную миграцию, а не такие самоубийственные путешествия на надувных резиновых лодках".

По данным Международной организации по миграции, в настоящее время на территории Ливии находятся почти 700 тысяч мигрантов из различных стран.

В ответ на критику со стороны гуманитарных организаций, обвиняющих береговую охрану Ливии в том, что она не справляется со спасением мигрантов, Абу Аджила Абдельбари говорит:

"Мы не должны слушать эти организации. Они это говорят, потому что хотят остаться в этих водах. И они действует исходя из своих интересов, все же об этом знают. Они работают в 14-15 милях от побережья Ливии, там, где тонут больше всего людей. Они там остаются, чтобы предлагать помощь. Это такие зоны безвозмездной помощи. И тем самым они поощряют мигрантов к тому, чтобы перебраться через Средиземное море".