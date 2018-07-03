Сенаторы разведывают обстановку

Восстановить межпарламентские связи и разведать обстановку в преддверии саммита Россия-США - цель визита американских конгрессменов в Россию, который начался в субботу. Встретившись со своими петербургскими коллегами, делегация направилась в Москву, где её ждал российский министр иностранных дел.

Грядущий саммит Россия-США стал главной темой обсуждения Сергея Лаврова с сенаторами. Стороны выразили уверенность: он, несомненно, укрепит взаимопонимание между странами.

"Мы прибыли сюда, отдавая себе отчёт в том, что между Россией и США установились напряжённые отношения. Но они могли бы быть гораздо лучше, поскольку у нас есть общие интересы, в мире есть много областей, в которых мы надеемся работать сообща", - сказал глава делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби.

Вояж конгрессменов, который завершится в четверг, - негласно один из этапов подготовки к американо-российскому саммиту 16 июля в Хельсинки. Повестка дня, за исключением вполне очевидных вопросов двустороннего сотрудничества, не раскрывается. Зато известно, что перед началом встречи Дональд Трамп планирует побеседовать с Владимиром Путиным наедине. Идею поддержали и в Кремле.

Ранее глава Соединённых Штатов намекал, что готов затронуть проблему статуса Крыма. Правда, позже Белый дом заявил, что Вашингтон не признает аннексию полуострова, и Москве не стоит рассчитывать на снятие санкций, пока Крым не вернут Украине.