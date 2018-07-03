"Мы знаем, что настоящей "красной линией" для Ангелы Меркель стала Бавария, действующая в одностороннем порядке и возвращающая мигрантов со своих границ. Многие указывают на то, что новые транзитные центры, о создании которых Меркель договорилась вчера вечером с Зеехофером, будут находиться в Баварии на границе с Австрией и будут действовать аналогичным образом: там будут регистрировать просителей убежища, прибывающих в Германию, но в итоге отправлять их обратно в те страны, где они уже получили статус беженца или откуда были выдворены в страну происхождения.
СДПГ вступает в спор о мигрантах
СДПГ вступает в спор о мигрантах
И то, что эти транзитные центры будут находиться только в Баварии и нигде больше на других границах ФРГ, говорит о том, что это вопрос региональной политики.
Есть еще одна партия в правительстве Германии - социал-демократы. Мы много говорили о спорах, которые вели консерваторы по проблеме миграции, но вот и социал-демократы встретятся сегодня вечером с консерваторами, чтобы обсудить миграционный вопрос.
СДПГ горячо поддерживала многие аспекты миграционной политики Ангелы Меркель. Но посмотрим, будет ли голос социал-демократов во время переговоров настолько громким, чтобы сорвать сделку. Ведь идею создания транзитных центров они последовательно критиковали и отвергали.
Разумеется, лидер социал-демократов Андреа Налес осознает, что никто не хочет новых выборов, и в первую очередь её однопартийцы, рейтинг которых в настоящее время достиг исторического минимума".