СДПГ вступает в спор о мигрантах

"Мы знаем, что настоящей "красной линией" для Ангелы Меркель стала Бавария, действующая в одностороннем порядке и возвращающая мигрантов со своих границ. Многие указывают на то, что новые транзитные центры, о создании которых Меркель договорилась вчера вечером с Зеехофером, будут находиться в Баварии на границе с Австрией и будут действовать аналогичным образом: там будут регистрировать просителей убежища, прибывающих в Германию, но в итоге отправлять их обратно в те страны, где они уже получили статус беженца или откуда были выдворены в страну происхождения.