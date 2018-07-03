Оппозиция критикует компромисс

Немецкая оппозиция подвергла критике «миграционный» компромисс, на который пришлось пойти правящим партиям. ХДС и ХСС договорились усилить пограничный контроль на границе с Австрией.

По мнению «зелёных» и либералов, в лучшем случае это политическое соглашение, отложившее, но не разрешившее правительственный кризис; решению миграционных проблем оно не поможет никаким образом.

Катрин Гёринг-Экардт, «Зелёные»:

«Это большое разочарование не только для меня, но и для общеевропейского дела. Зеехофер ничего не выиграл, Меркель ничего не выиграла, а демократия пострадала».

Кристиан Линднер, СвДП:

«Это никак не назвать большими переменами, как бы это не преподносили в ХСС. В самом лучшем случае это лишь ещё один инструмент из множества, необходимого для контроля иммиграции в Германию».

Социал-демократы, которые входят в правящую коалицию, совсем не в восторге от компромисса. Идею создания транзитных центров они резко отвергают. Но и распад правительства не в их интересах: рейтинг СДПГ по некоторым данным достиг исторического минимума.

Андреа Налес, СДПГ:

«Мы готовы продолжать работу и формировать итоговую оценку. Но когда это случиться, я пока не могу вам сказать».

Наблюдатели подчёркивают, что правительственный кризис нельзя считать в полной мере разрешённым: необходимость принятия серьёзных решений остаётся, а позиции по этому вопросу у традиционных союзников, как выяснилось, резко расходятся.