Формула идеального пенальти

Матчи 1/8 финала, которые были сыграны в это воскресенье, получились почти идентичными. В основное время хорваты, датчане, россияне и испанцы забили по одному мячу, в овертайм изменить цифры на табло им не удалось, так что пришлось, как писали испанские журналисты после поражения "красной фурии", "играть в русскую рулетку" - то есть помериться силами в серии пенальти. Но действительно ли все зависит только от удачи? Или есть какая-то закономерность? Ответить на этот вопрос когда-то попытался знаменитый ученый Стивен Хокинг.

Правда, стоит сделать оговорку: исследования профессора относятся прежде всего к английской сборной. Хокингу хотелось понять, что нужно сделать, чтобы увеличить шансы "трех львов" на победу на мировом первенстве. Профессор проанализировал выступления национальной команды на чемпионатах мира начиная с 1966 года – именно тогда англичане завоевали свой единственный кубок.