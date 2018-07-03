Формула идеального пенальти

Матчи 1/8 финала, которые были сыграны в это воскресенье, получились почти идентичными. В основное время хорваты, датчане, россияне и испанцы забили по одному мячу, в овертайм изменить цифры на табло им не удалось, так что пришлось, как писали испанские журналисты после поражения "красной фурии", "играть в русскую рулетку" - то есть помериться силами в серии пенальти. Но действительно ли все зависит только от удачи? Или есть какая-то закономерность? Ответить на этот вопрос когда-то попытался знаменитый ученый Стивен Хокинг.
Правда, стоит сделать оговорку: исследования профессора относятся прежде всего к английской сборной. Хокингу хотелось понять, что нужно сделать, чтобы увеличить шансы "трех львов" на победу на мировом первенстве. Профессор проанализировал выступления национальной команды на чемпионатах мира начиная с 1966 года – именно тогда англичане завоевали свой единственный кубок.
Ученый обратил внимание на скорость игроков. Для успешной реализации пенальти, как писал профессор, футболисту требуется разбег как минимум в три шага. "Но скорость роли не сыграет, если неправильно выбрать расположение для мяча, - добавлял Хокинг. - Если бы я мог прошептать это на ухо Крису Уоддлу, прежде чем он отправил мяч куда-то на орбиту в 1990 году". По словам ученого, удары в верхний правый или левый угол на 84% успешнее остальных.
Как считал Хокинг, неважно, какой ногой бьет футболист. Но стоит обращать внимание на то, какой стороной ноги наносится удар: если бить боковой стороной, а не носком, то шансы попасть в цель на 10% выше.
Важно и то, на какой позиции играет футболист, которому предстоит реализовывать пенальти. Нападающие, согласно исследованиям Хокинга, поражают цель чаще, чем защитники или полузащитники.
Как бы странно это ни звучало, но успех может зависеть даже от цвета волос футболиста. Как показали исследования Хокинга, доверить реализацию пенальти лучше блондину. 84% точных ударов приходятся на светловолосых игроков, лысые попадали в ворота в 71% случаев, а брюнеты – в 69%. Может, поэтому Неймар и Криштиану Роналду любят перекрашивать волосы в преддверии важных турниров (правда, португалец на этом чемпионате решил остаться брюнетом, а бразилец, поменявший цвет волос накануне ЧМ, вскоре вернулся к привычной всем прическе). Понять, почему блондины оказываются более меткими, ученый так и не смог, добавив, что этот вывод останется "одной из величайших загадок для науки".