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Формула идеального пенальти

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Формула идеального пенальти

Формула идеального пенальти
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Матчи 1/8 финала, которые были сыграны в это воскресенье, получились почти идентичными. В основное время хорваты, датчане, россияне и испанцы забили по одному мячу, в овертайм изменить цифры на табло им не удалось, так что пришлось, как писали испанские журналисты после поражения "красной фурии", "играть в русскую рулетку" - то есть помериться силами в серии пенальти. Но действительно ли все зависит только от удачи? Или есть какая-то закономерность? Ответить на этот вопрос когда-то попытался знаменитый ученый Стивен Хокинг.

Правда, стоит сделать оговорку: исследования профессора относятся прежде всего к английской сборной. Хокингу хотелось понять, что нужно сделать, чтобы увеличить шансы "трех львов" на победу на мировом первенстве. Профессор проанализировал выступления национальной команды на чемпионатах мира начиная с 1966 года – именно тогда англичане завоевали свой единственный кубок.

Ученый обратил внимание на скорость игроков. Для успешной реализации пенальти, как писал профессор, футболисту требуется разбег как минимум в три шага. "Но скорость роли не сыграет, если неправильно выбрать расположение для мяча, - добавлял Хокинг. - Если бы я мог прошептать это на ухо Крису Уоддлу, прежде чем он отправил мяч куда-то на орбиту в 1990 году". По словам ученого, удары в верхний правый или левый угол на 84% успешнее остальных.

Как считал Хокинг, неважно, какой ногой бьет футболист. Но стоит обращать внимание на то, какой стороной ноги наносится удар: если бить боковой стороной, а не носком, то шансы попасть в цель на 10% выше.

Важно и то, на какой позиции играет футболист, которому предстоит реализовывать пенальти. Нападающие, согласно исследованиям Хокинга, поражают цель чаще, чем защитники или полузащитники.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Как бы странно это ни звучало, но успех может зависеть даже от цвета волос футболиста. Как показали исследования Хокинга, доверить реализацию пенальти лучше блондину. 84% точных ударов приходятся на светловолосых игроков, лысые попадали в ворота в 71% случаев, а брюнеты – в 69%. Может, поэтому Неймар и Криштиану Роналду любят перекрашивать волосы в преддверии важных турниров (правда, португалец на этом чемпионате решил остаться брюнетом, а бразилец, поменявший цвет волос накануне ЧМ, вскоре вернулся к привычной всем прическе). Понять, почему блондины оказываются более меткими, ученый так и не смог, добавив, что этот вывод останется "одной из величайших загадок для науки".