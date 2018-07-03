Эвакуация из затопленной пещеры

Официальный представитель военно-воздушных сил США капитан Джессика Тейт в интервью euronews рассказывает:

"Поисковые работы велись при участии специалистов из нескольких стран. Мы здесь находимся с 28 июня и с самого начала работаем в тесном сотрудничестве с нашими тайскими партнерами. Видеть такую поддержку со стороны каждого участника операции — действительно потрясающе. Здесь работают водолазы из США, а также из Китая и Австралии, британская команда, которая нашла мальчиков — все принимают участие в этом процессе. Перед нами все еще стоят серьезные задачи: планирование тех действий, которые необходимы для того, чтобы вызволить на поверхностей детей и тренера, и, конечно, самое главное — это безопасность".

Британские спасатели Рик Стэнтон и Джон Волантен добрались до детей первыми. У них за плечами — 35 лет опыта работы в экстремальных условиях.

Известный водолаз Эдд Соренсон говорит, что сейчас из-за высокой сложности задачи именно профессионализм сыграет определяющую роль: "Нужно учитывать множество факторов, как далеко спасателям нужно будет пробираться по затопленной пещере. Если расстояние небольшое, то есть возможность вызволить детей с помощью аквалангов, но в условиях нулевой видимости и сильного течения неподготовленным людям делать очень опасно. Поэтому, очевидно, что снабдить их медикаментами, едой, питьевой водой и теплыми вещами — это самое безопасное из возможных решений до тех пор пор, пока уровень воды не спадет. Но эвакуация с аквалангами без специального обучения — это очень опасное и рискованное предприятие".