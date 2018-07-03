Австрия готова предпринять собственные меры по усилению охраны рубежей — вслед за Германией, которая накануне объявила об укреплении границ как раз с Австрией. Канцлер Себастьян Курц заявил, что не намерен заключать никаких сделок, вредящих австрийцам:
Вена ждёт от Берлина разъяснений
Вена ждёт от Берлина разъяснений
«Мы готовы к любым сценариям, мы также готовы предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить ущерба нашей республике, не допустить вреда нашим гражданам. Мы готовы ответить на меры, предпринятые Германией, усилением своих собственных границ — особенно южных рубежей».
Немецкое решение предполагает создание лагерей беженцев на австрийской границе, в которых мигрантов будут проверять и выдворять обратно в случае нарушений. В Вене заявляют, что это фактически будет означать скопление нелегалов на австрийской территории, и прямо называют этот план угрозой.
Австрийское руководство заявило, что ждёт от Берлина тщательных разъяснений деталей этого соглашения.