В Таиланде найдены пропавшие школьники.
В Таиланде обнаружены пропавшие в пещере школьники
В Таиланде обнаружены пропавшие в пещере школьники
23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг в городе Хуахин мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру.
Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие помещения, где могли укрыться от прибывающей воды пропавшие.