Памятник ноге Акинфеева: пользователи соцсетей - о матче Россия-Испания

После матча Россия-Саудовская Аравия, закончившегося триумфальной победой подопечных Станислава Черчесова, один известный комментатор написал в своем Twitter: "Вы не забыли, что это Саудовская Аравия?"

Встреча с Испанией – это другое дело, тут кажется, придраться было не к чему. "Красная фурия" с самого начала считалась одним из фаворитов, хотя на групповой стадии команда Фернандо Йерро с трудом одержала одну-единственную победу – над Ираном - и дважды сыграла вничью.

Российские игроки устроили для своих соотечественников настоящий праздник. Им удалось обыграть команду, которая оставалась непобедимой на протяжении двух лет. Игорь Акинфеев, который неоднократно подвергался нападкам со стороны болельщиков, стал новым Богом, а Черчесов, которого не переставали критиковать в преддверии ЧМ, превратился в национального героя. Что еще пишут пользователи соцсетей? Смотрите нашу подборку.

Акинфеев смог отразить два пенальти. Притом один из них - тот, что попытался реализовать Яго Аспас - вратарь отбил ногой. Теперь россияне предлагают установить памятник ноге Акинфеева.

Для многих команд, считавшихся фаворитами, чемпионат мира уже закончился. По итогам группового этапа и первых матчей 1/8 финала домой отправились немцы, португальцы и аргентинцы. И после поражения испанцев пользователи соцсетей не могли не вспомнить о "падении" Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В преддверии ЧМ Станислава Черчесова называли чуть ли не худшим тренером в истории сборной России. За полгода до начала турнира его команда не обыграла ни одного соперника. Особенно бурно в России обсуждали матч против Австрии, в ходе которого подопечные Черчесова ни разу не попали в створ ворот. Но во время турнира отношение к главному тренеру России кардинально поменялось. Теперь его называют гением и считают национальным героем.

В четвертьфинале россияне встретятся с хорватами. Интернет-пользователи посоветовали "шашечным" готовиться к худшему.

И напоследок несколько комментариев из испаноязычного Twitter.

"Пенальти и Де Хеа на воротах"

"Де Хеа во время пенальти"