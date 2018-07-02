В Таиланде продолжаются поиски детской футбольной команды, которая вместе с тренером пропала в пещере больше недели назад. Спасательную операцию приостанавливали из-за сильных дождей.
Таиланд: поиски детей продолжаются
Таиланд: поиски детей продолжаются
Пока поиски не дали результатов. Каждый день к операции присоединяются новые специалисты. К данному моменту на месте работают спасатели из Великобритании, США, Австралии и Китая.
Основной целью дайверов является самая высокая часть пещеры, известной как Остров Паттайя. Тайские власти надеются, что она остается сухой, и пропавшие дети смогли укрыться там.
12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пропали в пещере недалеко от города Хуахин 23 июня. Все это время спасателям не удавалось добраться до места, где предположительно находятся дети и их наставник, так как из-за постоянных ливней все проходы затоплены.
Чтобы облегчить им продвижение, воду из пещеры постоянно откачивают мощными насосами. Поисковики продолжают прочесывать джунгли вокруг, чтобы найти альтернативные входы. Эксперты считают, весьма велика вероятность, что пропавшие дети до сих пор живы.