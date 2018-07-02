ЧМ-2018: Еще не финал, но уже победа?

Выйдя в четвертьфинал чемпионата мира, Россия повторила успех полувековой давности еще советской сборной (1970). И это при этом, что перед началом мундиаля многие сомневались, сможет ли команда вообще выйти из группы.

На этом фоне победа России да еще и над Испанией стала настоящим подарком для болельщиков. После матча на улицах Москвы и других крупных городов творилось что-то невообразимое, а вот как отреагировали соцсети.

С успехом команду поздравляли не только в России, но и за границей - ЮАР, Польша, но также Великобритания и даже жители Каталонии.

Это даже не финал чемпионата, но Россия уже одержала победу, причем "историческую" - таков лейтмотив российских газет, вышедших в печать 2 июля - на следующий день после матча с Испанией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вообще сравнил народные гуляния по случаю победы над "Фурией рохой" с хроникой 9 мая 1945 года.

"Восторженные, эпические оценки этого триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе и Москвы, которые я сам видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было", - сказал Песков журналистам.

Памятник Акинфееву

Учитывая, что матч с Испанией завершился серией пенальти, то главным героем встречи заслуженно стал вратарь Игорь Акинфеев. Многие пользователи соцсетей уверены, что российскому голкиперу нужно ставить памятник, а точнее - его "золотой ноге", которой Акинфеев смог отразить решающий пенальти испанцев.

Не обошлось и без политики. Так, оппозиционер Алексей Навальный, поздравив сборную РФ с победой, предложил провести митинги в поддержку Акинфеева, учитывая, намекая на то, что на протестные демонстрации власти ему разрешение обычно не дают.