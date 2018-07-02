Кандидат от левых сил Лопес Обрадор набирает более 53% голосов на выборах президента Мексики, сообщил глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба со ссылкой на предварительные данные быстрого подсчета голосов.
Мексика выбрала нового президента
Мексика выбрала нового президента
Больше, чем в два раза Обрадор обходит кандидата от коалиции «Вперед, ради Мексики» Рикардо Анайя. Еще два кандидата - Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон - получили соответственно 16% и 5% голосов.
После оглашения первых результатов Лопес Обрадор выступил перед своими сторонниками.
"Новый проект для нашей страны направлен на установление настоящей демократии. Мы не пытаемся построить диктатуру, ни открытую, ни скрытую. Изменения будут кардинальными, но в рамках установленного закона"
Проигравшие кандидаты уже поздравили избранного президента с победой, к ним присоединились и главы других стран, в том числе Дональд Трамп.
Президент США в своем Twitter написал, что нацелен на совместную работу с Лопесом Обрадором, которая будет выгодна обеим странам.
По данным СМИ, также победу на выборах в конгресс празднует и партия избранного президента - "Движение национального возрождения", которое получит в общей сложности от 175 до 196 мест в обеих палатах.