Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подтвердил, что подает в отставку. Об этом он заявил журналистам после окончания заседания правления партии в Мюнхене.
Раскол в правящей коалиции Германии
Раскол в правящей коалиции Германии
Конфликт между партиями ХСС и ХДС, возглавляемой Ангелой Меркель, в вопросе урегулирования миграционного кризиса грозит привести к распаду правящей в ФРГ коалиции, созданной три месяца назад.
Баварские консерваторы отвели ранее Меркель срок до 1 июля на поиск решения проблемы беженцев. В противном случае Зеехофер угрожает принять национальные меры, значительно усилив контроль на немецкой границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Он считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.
При этом Зеехофер заявил, что проведет консультации с представителями партии ХДС в надежде на урегулирование ситуации.
Поздно вечером в воскресенье Христианско-демократический Союз Меркель (ХДС) принял резолюцию, поддерживающую ее позицию по вопросам миграции.