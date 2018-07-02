Ничья 1:1 в основное время, дополнительное - без забитых голов и серия послематчевых пенальти с героическими сейвами обоих вратарей.
Грустные викинги
Грустные викинги
Не только Россия в воскресенье праздновала победу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Практически идентичный матч провели их будущие соперники по четвертьфиналу - хорваты.
"Теперь нам играть с Россией и я думаю, мы будем играть лучше, чем сегодня и я надеюсь, выиграем. Допустим, 3-1", - надеется хорватский болельщик.
В борьбе за следующую стадию плей-офф сборная Хорватии одолела датчан.
"Это был отличный матч. Я думаю, Дания показала действительно хорошую игру. Поздравления Хорватии и в особенности Касперу Шмейхелю, который показал себя как величайший вратарь. Мы расстроены конечно, но наши ребята сражались достойно", - заявил болельщик сборной Дании.
Четвертьфинальный матч между Россией и Хорватией пройдет 7 июля в Сочи.