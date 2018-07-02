Убит мэр-борец с наркомафией

На Филиппинах застрелен мэр города Танаван Антонио Халили. Его убили прямо у здания мэрии во время праздничной церемонии. Халили активно и жёстко боролся с наркомафией. К примеру, он получил широкую известность, когда полицейские по его приказу с позором провели по улицам города арестованных подозреваемых. Месть наркобаронов — главная версия, но прямых доказательств пока не найдено.