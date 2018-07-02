На Филиппинах застрелен мэр города Танаван Антонио Халили. Его убили прямо у здания мэрии во время праздничной церемонии. Халили активно и жёстко боролся с наркомафией. К примеру, он получил широкую известность, когда полицейские по его приказу с позором провели по улицам города арестованных подозреваемых. Месть наркобаронов — главная версия, но прямых доказательств пока не найдено.
Убит мэр-борец с наркомафией
Убит мэр-борец с наркомафией
Масштабную антинаркотическую кампанию развернул два года назад президент Филиппин Родриго Дутерте. Ещё будучи мэром, он поддерживал отряды, которые расправлялись с подозреваемыми, вину которых не удавалось доказать юридически. Ещё до инаугурации он пообещал награду любому гражданину, поймавшему или убившему наркоторговца.
Жертвами кампании могли стать, по некоторым данным, до семи тысяч человек.
Правомочность этих действий ставят под вопрос ООН и Международный уголовоный суд. В то же время ряд политологов, как и филиппинские власти, подчёркивают, что значительную часть наркорынка Филиппин контролируют джихадисты, финансирующие таким образом свою деятельность за рубежом.