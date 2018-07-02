"Вместе мы будем творить историю", - обещает новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Именно так называется оппозиционный блок, который он представляет. Мафия и коррупция - вот два главных зла, которым бросает вызов 64-летний политик. Его предшественник Энрике Пенья Ньето справиться с этим так и не сумел.
Лопес Обрадор: "Творить историю вместе"
Лопес Обрадор: "Творить историю вместе"
В 2006 году Обрадор баллотировался в президенты от Партии демократической революции. Победу Кальдерона он тогда не признал, и начавшиеся после выборов протесты получили название "Революции кактусов". Неудачной оказалась и его вторая попытка стать главой государства шесть лет спустя. Обрадор вышел из Партии демократической революции и основал Движение национального возрождения (MORENA).
Что ждать Мексике от предстоящего 6-летнего правления первого с начала 20-го века президента от независимых левых сил, которого сравнивают то с Че Геварой, то c Уго Чавесом, то с Дональдом Трампом?
Источник коррупции и преступности - социальное и экономическое неравенство, считает Лопес Обрадор. И насилием эту проблему не решить, нужно сначала побороть бедность. В начале 2000-х он был главой правительства Федерального округа, занимался соцпроектами, и о проблемах неимущих знает не понаслышке.
Обрадор обещает выстроить новые отношения с США, а в качестве переговорщика между государством и наркокартелями предлагает привлечь папу римского. Аналитики находят в его политическом стиле явные черты популизма, но признают, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор непредсказуем.