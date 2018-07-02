Лопес Обрадор: "Творить историю вместе"

"Вместе мы будем творить историю", - обещает новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Именно так называется оппозиционный блок, который он представляет. Мафия и коррупция - вот два главных зла, которым бросает вызов 64-летний политик. Его предшественник Энрике Пенья Ньето справиться с этим так и не сумел.