После бесславного поражения Аргентины на ЧМ-2018 Лионель Месси - один из лучших игроков современности - вернулся в Барселону.
Драма Лионеля Месси
Драма Лионеля Месси
В аэропорту многократного обладателя "Золотого мяча" встречали лишь несколько журналистов, но не болельщики. На вопросы, в каком настроении он вернулся из России, Месси отвечать не стал, молча сел в машину, где за рулем его ожидала супруга.
31-летний нападающий "Барсы" имеет все мыслимые титулы и награды, кроме одной - Кубка мира, и, по всей видимости, его в карьере Месси уже не будет, считают эксперты.
Конечно, отсутствие Кубка мира отнюдь не отменяет все достижения Лионеля Месси. Вопросы тут к руководству сборной Аргентины.
На мундиале в России аргентинская команда в целом показала маловразумительную игру, и даже присутствие Месси ситуацию не спасло. Аргентинцы не без труда смогли выйти из группы, но в 1/8 финала проиграли французам.