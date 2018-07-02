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Мальта

Капитан Lifeline освобождён под залог

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Капитан Lifeline освобождён под залог

Капитан Lifeline освобождён под залог
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В Валетте начались слушания по делу о спасательном судне Lifeline. Его капитан Клаус-Петер Рейш обвиняется в нарушениях правил регистрации и незаконном вхождении в территориальные воды Мальты. Суд решил освободить 57-летнего капитана под залог в размере десяти тысяч евро. При этом, покидать остров ему запрещено. Он обязан еженедельно отмечаться в полицейском участке. Следующее заседание пройдет 5 июля. Адвокаты Рейша обещают предоставить суду доказательства невиновности своего подзащитного.

"По выражению самого капитана, он чувствует себя жертвой кампании, направленной против НПО и, в конечном счёте, против беженцев", - заявил Нил Фальзон, адвокат Клауса-Питера Рейша.

27 июля судно Lafline с сотнями спасенных в море мигрантов после шести дней скитаний причалило к берегам Мальты. В связи с заявлением Нидерландов о том, что судно, ходящее под флагом этой страны, там не зарегистрировано, мальтийская прокуратура начала расследование.

Ранее официальные Рим и Валетта обвинили Клауса-Петера Рейша в том, что он, вопреки предписанию, отказался доставить 234 беженца в порт Ливии.

Между тем, в понедельник в мальтийском порту задержали еще одно судно, зафрахтованное немецкой НПО Sea-Watch. Оно должно было отправиться в море для проведения очередной спасательной операции. Причины задержания пока неизвестны.