Капитан Lifeline освобождён под залог

В Валетте начались слушания по делу о спасательном судне Lifeline. Его капитан Клаус-Петер Рейш обвиняется в нарушениях правил регистрации и незаконном вхождении в территориальные воды Мальты. Суд решил освободить 57-летнего капитана под залог в размере десяти тысяч евро. При этом, покидать остров ему запрещено. Он обязан еженедельно отмечаться в полицейском участке. Следующее заседание пройдет 5 июля. Адвокаты Рейша обещают предоставить суду доказательства невиновности своего подзащитного.

"По выражению самого капитана, он чувствует себя жертвой кампании, направленной против НПО и, в конечном счёте, против беженцев", - заявил Нил Фальзон, адвокат Клауса-Питера Рейша.