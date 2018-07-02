Восстановлена Баварская пограничная полиция

В Баварии восстановлена земельная пограничная полиция. Глава федеральной земли лично открыл новый контрольно-пропускной пункт на границе с Австрией. На фоне миграционного кризиса этот участок стал одним из самых оживлённых. И усиление контроля в минувшие месяцы уже дало свои плоды — хоть и вошло в число односторонних мер, пока не одобряемых Евросоюзом в целом:.

Маркус Сёдер, премьер-министр Баварии:

«Для нас важно одно: мы убеждены, что граница нуждается в усиленной охране. Нам необходимо действовать самостоятельно: сейчас на европейском уровне решаются важные вопросы, но это занимает много времени, и до сих пор неясно, какие страны будут участвовать в программе, а какие нет. В этой связи я убеждён, что самостоятельные шаги, которые предпринимает Германия, действуют лишь на благо общеевропейских интересов».

Баварская пограничная полиция была распущена ровно 20 лет назад. Восстановленное ведомство, как подчёркивают в руководстве, имеет и права, и самые современные возможности перехватывать нелегалов. Сотрудники имеют доступ к общеевропейским базам данных. Это поможет предотвратить, например, случаи, когда мигрант подаёт запрос на убежище сразу в нескольких странах.