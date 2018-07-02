Решителен и опасен: силовые структуры Франции ищут знаменитого налётчика Редуана Фаида, который накануне в голливудском стиле бежал из тюрьмы. Контролируют операцию на самом высоком уровне, французские власти обещают вернуть его за решётку как можно скорее.

Эдуар Филипп, премьер-министр Франции:

«Как только мы узнали о побеге, мы немедленно мобилизовали более чем 2900 полицейских и жандармов. Они делают всё возможное, чтобы задержать его как можно скорее, поскольку он опасен и настроен решительно».

Редуан Фаид получил известность ещё в 90-е годы, причём не столько за преступления своей банды, сколько за склонность к эффектам. Он сам признавался в любви к криминальным кинодрамам и некоторые эпизоды даже копировал в своей «деятельности».

В 2013 году он бежал из камеры, взяв в заложники несколько человек и взорвав ворота тюрьмы.

А в этот раз сообщники Фаида захватили в местном аэроклубе лёгкий вертолёт, взяв пилота в заложники, приземлились прямо во дворе тюрьмы и выпилили несколько решёток. Вертолёт они бросили в лесу, в 40 километрах от тюрьмы. Погоня началась немедленно, но преступники, сменив несколько автомобилей, сумели оторваться.

Французские карикатуристы ненавязчиво напоминают, что как раз в день побега вступило в силу новое ограничение скорости на дорогах местного значения; Фаид и компания нарушили заодно и этот закон.