Посол Франции отправлен в отставку за поддержку политики Венгрии

Франция отозвала из Венгрии своего посла после того, как в распоряжение сайта Mediapart, известного своими журналистскими расследованиями, попала служебная записка, в которой дипломат называет "образцовым" подход венгерских властей к решению проблемы с мигрантами. В первую очередь Эрик Фурнье напомнил о строительстве стены на границе с Сербией, которая была возведена для сдерживания нелегалов.

Бывший посол пишет о том, что "венгры сумели предвосхитить проблемы, вызываемые потоками нелегальных мигрантов". Кроме того, он заявил, что обвинения в популизме, которые звучат в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, были сфабрикованы средствами массовой информации. Затронул Фурнье и тему антисемитизма. По его словам, французские СМИ, говоря об антисемитизме в Венгрии, хотят отвлечь внимание людей от той же проблемы, существующей во Франции и в Германии и связанной, как считает дипломат, с мусульманским населением этих стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ни в коей мере не разделяет взгляды бывшего посла, и добавил, что содержание служебной записки не отражает официальную позицию французских властей. Кроме того, хозяин Елисейского дворца подчеркнул, что документ, который был направлен в аппарат президента и министерство иностранных дел, носил исключительно конфиденциальный характер.