Форум Кран-Монтана: о пользе и вреде глобализации

Сотни политиков, бизнесменов представителей общественных организаций и журналистов - так выглядела аудитория 29 слета Форума Кран-Монтана в Брюсселе. Участники мероприятия обсудили широкий круг вопросов, касающихся процесса глобализации и сопряженных с ним преобразований в экономике, социальной сфере, экологии.
Жан-Поль Картерон, основатель и почетный председатель форума: "Глобализация - довольно лицемерное понятие. С одной стороны, мы говорим об отмене границ, свободе, открытии рынков, снижении контроля.... На деле все не так! Посмотрите, в большинстве стран, испытывающих трудности, крен тут же идет вправо. Националисты набирают очки, они возвращаются".
Эксперты единодушны: до сих пор беднейшие страны не видели никаких преимуществ глобализации и считают это несправедливым".
Дионкунда Траоре, экс-президент Мали: "Совершенно очевидно, что мировые богатства распределяются неравномерно. Меньшинство имеет доступ к основным ресурсом, а большинство остается в нищете".
Неравенство усугубляется и изменением климата. Потепление, подъем уровня моря угрожает сохранности некоторых островных государств. В группе риска - тихоокеанская республика Кирибати.
Тебуроро Тито, экс-президент республики Кирибати: "Изменение климата и глобализация идут рука об руку. Их общий знаменатель - индустриализация, которая означает ставку на прибыль, большую, максимальную... А все остальное, включая здоровье экологии - побоку".
Глобализации способствует и активное развитие соцсетей, интернет-платформ, которые давно стали неотъемлемой частью жизни молодого поколения. Участники форума говорили о социально-политической роли, которую могут и должны играть "фейсбук" и " твиттер". К примеру, в Африке.
Огуто Окудо, советник президента Кении: "Все эти ресурсы очень активно отслеживаются молодежью сегодня, в век цифровых технологий. А значит, им нужно повысить свою социальную ответственность, начать активнее влиять на позитивные перемены на мировой арене".
Сегодня, когда мир вновь возвращается к правилу "побеждает сильнейший", участники форума возлагают надежды на Евросоюз как на гаранта плюрализма на международной политической арене.
Лиляна Павлова, министр регионального развития Болгарии: "Действительно, сегодня плюрализм постепенно вытесняется авторитетами-одиночками. Думаю, Европа - последний гарант политического многоголосья, ей его и защищать".
Глобализация с "человеческим лицом", возможна ли она? Участники форума Кран-Монтана отвечают утвердительно, отмечая, что основой такого процесса должны стать сотрудничество, готовность к компромиссам и усиление социальных гарантий в международном масштабе.