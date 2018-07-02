Форум Кран-Монтана: о пользе и вреде глобализации

Сотни политиков, бизнесменов представителей общественных организаций и журналистов - так выглядела аудитория 29 слета Форума Кран-Монтана в Брюсселе. Участники мероприятия обсудили широкий круг вопросов, касающихся процесса глобализации и сопряженных с ним преобразований в экономике, социальной сфере, экологии.

Жан-Поль Картерон, основатель и почетный председатель форума: "Глобализация - довольно лицемерное понятие. С одной стороны, мы говорим об отмене границ, свободе, открытии рынков, снижении контроля.... На деле все не так! Посмотрите, в большинстве стран, испытывающих трудности, крен тут же идет вправо. Националисты набирают очки, они возвращаются".

Эксперты единодушны: до сих пор беднейшие страны не видели никаких преимуществ глобализации и считают это несправедливым".