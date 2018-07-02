Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер утверждает, что спор между канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МВД страны Хорстом Зеехофером о беженцах не приведет к распаду правящей коалиции. В понедельник он заявил: "Для нас нет пути, который увел бы нас из правительства или из фракции в Бундестаге". По словам Зёдера, заявление Зеехофера о готовности уйти в отставку стало для него сюрпризом.
ХСС не хочет распада коалиции
ХСС не хочет распада коалиции
Европейский корреспондент издания POLITICO Мэтью Карнитшниг говорит: "Думаю, что внутри Христианско-социального союза, партии Зеехофера, действительно есть разносгласия по вопросу дльнейших действий. Многие его поддерживают за жесткую позицию, но отведенный на решение проблемы срок подходит к концу, и руководство и члены партии это поняли и хотят, чтобы он подумал еще раз, поговорил с Меркель и, может быть, пришел к компромиссу".
Хорст Зеехофер хочет на границах Германии блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах , но канцлер выступает против.
Меджу тем в Христанско-демократическом союзе заявляют о готовности к переговорам с "младшим" партнером по коалиции.