ХСС не хочет распада коалиции

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер утверждает, что спор между канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МВД страны Хорстом Зеехофером о беженцах не приведет к распаду правящей коалиции. В понедельник он заявил: "Для нас нет пути, который увел бы нас из правительства или из фракции в Бундестаге". По словам Зёдера, заявление Зеехофера о готовности уйти в отставку стало для него сюрпризом.