Зеехофер остаётся

Правительственный кризис в Германии миновал. Министр внутренних дел страны Хорст Зееховер заявил, что партнеры по коалиции Христианско-социальный и Христианско-демократический союзы достигли компромисса по вопросам миграционной политики, а это значит, что он останется на своем посту.

"В ходе весьма интенсивных переговоров между ХДС и ХСС мы пришли к единому мнению. У нас есть конкретное решение того, как предотвратить поток нелегальных мигрантов в будущем через границу между Германией и Австрией", - сообщил он.