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Германия

Зеехофер остаётся

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Зеехофер остаётся

Зеехофер остаётся
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Правительственный кризис в Германии миновал. Министр внутренних дел страны Хорст Зееховер заявил, что партнеры по коалиции Христианско-социальный и Христианско-демократический союзы достигли компромисса по вопросам миграционной политики, а это значит, что он останется на своем посту.

"В ходе весьма интенсивных переговоров между ХДС и ХСС мы пришли к единому мнению. У нас есть конкретное решение того, как предотвратить поток нелегальных мигрантов в будущем через границу между Германией и Австрией", - сообщил он.

Ранее Зеехофер грозил уйти из кабинета министров и отказаться от должности председателя ХСС, требуя от канцлера Ангелы Меркель, стоящей у руля ХДС, ужесточения миграционной политики. СМИ отмечают, что партии договорились о создании на границах ФРГ так называемых транзитных центров для отделения экономических мигрантов от беженцев.