Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, приостановила наступление на йеменский порт Ходейда, который удерживают повстанцы-хуситы. Союзники заявляют, что таким образом дают шанс для мирного разрешения ситуации: спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сейчас ведёт переговоры с противоборствующими сторонами.
«Золотая победа» на паузе
«Золотая победа» на паузе
Глава МИДа ОАЭ Анвар Гагаш в «твиттере» сообщил, что всячески приветсвует усилия дипломата; боевые действия останавливаются на неделю.
По словам самого Гриффитса, хуситы в принципе готовы выйти из Ходейды при условии, что стратегически важный порт перейдёт под контроль ООН.
Наступление на город началось две недели назад. Блокада Ходейды фактически означает полную блокаду Йемена, чего и опасаются в ООН: Йемен почти на 90% зависит от импортного продовольствия, 70% которого ввозят именно через Ходейду.