В США прошла новая серия массовых акций протеста против миграционной политики президента Дональда Трампа. Кампания охватила сотни городов по всей стране. В Портленде в штате Орегон демонстрация обернулась противостоянием сторонников и противников ужесточения борьбы с мигрантами. Местные издания отмечают, что это были столкновения антифашистов с ультраправыми активистами.
"Иммигрантам здесь рады"
"Иммигрантам здесь рады"
Участники акций требовали отказаться от так называемой «политики нулевой терпимости» к нелегальным мигрантам, в частности, от разделения семей иностранцев. Акция проходила под лозунгом «Скажи громко, скажи чётко, иммигрантам здесь рады».
Крупнейшие акции проходили в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Чикаго. Протестующие собирались у гольф-клуба Дональда Трампа и у центров временного содержания нелегалов в Техасе. Звучали требования распустить службу по контролю за миграцией. В свою очередь, Трамп в Твиттере адресовал сотрудникам ведомства слова поддержки. Он поблагодарил их за защиту США от международной преступности.