Уругвайские болельщики празднуют победу над действующим чемпионом Европы по футболу сборной Португалии. Турнир остался не только без Лионеля Месси, но и без Криштиану Рональду, а команда «Селесте» вышла в четверть-финал. После завершения встречи фанаты пели «Снова станем чемпионами, как в первый раз», — напоминая, что первый в истории Кубок мира завоевал именно Уругвай. Звучали разные обещания, одна из болельщиц призналась, что беременна, и дала слово, если родится девочка, а Уругвай будет чемпионом, назвать ребёнка Селестой в честь сборной.
Уругвайцы на седьмом небе
Уругвайцы на седьмом небе
В центре Лисабона трансляцию матча смотрели около 70 тысяч человек. Гол Пепе во втором тайме, который позволил сравнять счёт, дал им надежду на продолжение борьбы за первенство, но ненадолго. 2 — 1 итоговый счёт встречи. Надо ли говорить, с каким разочарованием болельщики расходились после финального свистка.
«Мы ожидали, что этот матч будет сложным. Мы огорчены, но праздник футбола продолжается», — рассказал один из зрителей. Другой тут же добавил, что нельзя унывать и терять надежду: «Надо работать дальше, потому что следующий Кубок мира наш».