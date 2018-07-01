Уругвайцы на седьмом небе

Уругвайские болельщики празднуют победу над действующим чемпионом Европы по футболу сборной Португалии. Турнир остался не только без Лионеля Месси, но и без Криштиану Рональду, а команда «Селесте» вышла в четверть-финал. После завершения встречи фанаты пели «Снова станем чемпионами, как в первый раз», — напоминая, что первый в истории Кубок мира завоевал именно Уругвай. Звучали разные обещания, одна из болельщиц призналась, что беременна, и дала слово, если родится девочка, а Уругвай будет чемпионом, назвать ребёнка Селестой в честь сборной.