Президент США Дональд Трамп попросил короля Саудовской Аравии Салмана увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом он сам написал в Твиттере, заметив, что король согласился с ним. Поводом для просьбы, по словам Трампа, стали перебои с поставками нефти на мировой рынок из-за ситуации в Иране и Венесуэле.
Трамп просит саудовцев увеличить нефтедобычу
Трамп просит саудовцев увеличить нефтедобычу
Король Салман подтвердил в телефонном разговоре с Трампом, что его страна имеет резервные мощности для увеличения добычи до 12,5 млн баррелей в сутки. В настоящее время саудовцы ежедневно добывают примерно 10 млн баррелей.
23 июня Саудовская Аравия и Россия договорились увеличить ежедневную добычу приблизительно на 1 млн барр. в сутки.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане отправил 1 июня письмо президенту ОПЕК с призывом не допустить увеличения объемов производства некоторыми участниками сделки без достижения консенсуса.
Цены на нефть начали расти на прошлой недели после того, как США объявили о намерении свести к нулю продажу иранской нефти уже в ноябре. Вашингтон рассчитывает убедить отказаться о покупки иранской нефти не только своих союзников по НАТО, но также Китай и Индию.
Сейчас сырая нефть стоит $79 за баррель. Аналитики прогнозируют, что цены на нефть могут превысить $90 ко второму кварталу 2019 года из-за дефицита предложения.