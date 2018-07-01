Трамп просит саудовцев увеличить нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп попросил короля Саудовской Аравии Салмана увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом он сам написал в Твиттере, заметив, что король согласился с ним. Поводом для просьбы, по словам Трампа, стали перебои с поставками нефти на мировой рынок из-за ситуации в Иране и Венесуэле.