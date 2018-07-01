Дамаск заявляет об успешном продвижении своих войск на юго-западе Сирии. Государственное телевидение показало кадры из города Даэль, который, согласно официальным сводкам, сдался правительственной армии. Российский центр примирения враждующих сторон называет ещё несколько населённых пунктов, где, по его данным, более 200 вооружённых противников президента Башара Ассада согласились сдаться.
Асад наступает на юго-запад Сирии
Асад наступает на юго-запад Сирии
В российском МИДе тем временем называют «террористами» участников группировок, которые сражаются с правительственными силами на юго-западе Сирии. В интервью израильскому телеканалу «Кан» замминистра Михаил Богданов объяснял, что Москва защищает целостность Сирии под контролем Асада. По его словам, активные боевые действия нужны, чтобы не допустить возникновения оппозиционной автономии, да ещё и при поддержке террористических организаций, ведь это грозило бы расколом страны.
Соседняя Иордания, тем временем, добивается деэскалации противостояния на юго-западе Сирии из-за гуманитарных проблем. В управлении ООН по делам беженцев говорили о десятках тысяч людей, которые бежали от наступления правительственной армии. Продолжение операции, по словам правозащитников, грозит гуманитарной катастрофой.